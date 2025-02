Detrás de cámaras: Lo que no se vio de la venganza contra Lola

"Lola se vengó y ahorita no sé qué tengo en mi cabeza, pero he tenido un día pintadito. Hermoso, ¿no? (¿Pero todo esto porque le terminaste?) Sí, Jimmy le termina Lola, Lola se vuelve loca, Lola me tira pintura, no me gradúo, y se va Alessia. ¿Qué linda vida tiene Jimmy, no? Todo le está saliendo que espectacular", comentó Jorge.