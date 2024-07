July (Guadalupe Farfán) no imaginó que darle un apasionado beso a Cristóbal (Franco Pennano) le hizo revelar una peculiar confesión sobre su relación. "Me gustas tanto que no quiero estar tan cerca... No seas mala tampoco", expresó. La prima de Jimmy empezó a sonreír y le dio otro tierno ósculo. ¿Será que ambos ya están listos para su primera noche de pasión?