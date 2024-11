July y los Gonzáles estaban en la ventana de su casa viendo como Ana Lucía (Gia Rosalino) lloraba y le gritaba a Cristóbal por chotearla de la peor manera. La joven enfermera no pudo evitar sonreír al ver que su ex ya no estaba con la modelo. Lo que no imaginó es que la había descartado por otra mujer.