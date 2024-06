Cristóbal (Franco Pennano) llegó a la casa de Laia (Alex Béjar) muy molesto por el beso que le dio frente a July (Guadalupe Farfán) y no dudó en reclamarle. El fotógrafo entró enfurecido, mientras que la española fingía que no se acordaba de nada. Ella le aseguró que no se acordaba de nada, pues había tomado mucho alcohol.