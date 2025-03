Cristóbal impactará July con radical cambio de look (AVANCE)

July (Guadalupe Farfán) se llevará una gran sorpresa al ver a Cristóbal (Franco Pennano) con un nuevo look. La sobrina de Charo no podrá evitar voltear luego de que Alessia le grite a su hermano que está bien guapo. La joven enfermera no le quitará la mirada de encima a su expareja, quien lucirá un elegante terno color gris.