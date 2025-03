Cristóbal enfureció con los Gonzáles y tomó radical decisión

Diego (Giovanni Ciccia) entró a la habitación de su hija y encontró una nota de despedida de Cristóbal. "Hermanita, no sabes cuánto te extraño. Me haces mucha falta. Necesito hablar contigo y no estás. Acabo de ver a July chapando con su nuevo enamorado. Ya no quiero seguir viviendo al frente de los Gonzáles", escribió.