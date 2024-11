Cristóbal (Franco Pennano) sorprendió a Koky al afirmar que no volvería a ilusionarse con alguien más, pues July (Guadalupe Farfán) es la única chica que se ha robado su corazón. "Yo no creo que encuentra una nueva ilusión. Hay amores que te marcan y July es y será el amor de mi vida. Yo no creo que me ilusione con alguien como lo hice con ella. No voy a encontrar a alguien como July", sentenció.