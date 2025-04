Cristóbal defendió a July: "Quiero que sea la madre de mis hijos"

Cristóbal (Franco Pennano) le aceptó a Miguel Ignacio (Sergio Galliani) que fingió su pérdida de memoria por amor a July (Guadalupe Farfán). El empresario no dudó en insultar a la joven enfermera, y el fotógrafo no dejó de defenderla. "No podía dejar que ese ganso de Salvador se quede con el amor de mi vida. Quiero que sea la madre de mis hijos. July me hace crecer como persona y hombre", expresó.