Cristóbal confesó todos sus defectos a Anastasia y así reaccionó

Cristóbal (Franco Pennano) se sinceró con Anastasia (Axah María Herrera) sobre sus defectos, pues quería que lo conozca tal cual es. "Me gusta dormir hasta tarde, jugar muchas horas Play, cantar en la ducha, salir a jugar con mis amigos de la promo y también me gustan los dulces, sobre todo las gomitas ácidas", comenzó diciendo y a lo que la rubia, lejos de molestarse, le aseguró que no le importa.