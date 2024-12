Cristóbal buscará al amigo secreto de July (AVANCE)

Alessia le contó a July que Anastasia (Axah María Herrera) persiguió a Cristóbal hasta la graduación y que terminó su relación sentimental para siempre tras escucharlo declararle su amor. Sin embargo, la joven enfermera le aclaró que no desea saber nada más. "Bueno, a mí eso ya no me importa. Ayer pasé la página de Cristóbal y para siempre", sentenció.