Cristóbal (Franco Pennano) no toleró que Alessia (Karime Scander) le recuerde que su relación con July (Guadalupe Farfán) terminó y la botó de su habitación. El joven fotógrafo sacó a su hermana de su cuarto porque le aconsejó que la enfermera no vea las fotos que le hizo a Ana Lucía (Gia Rosalino). "¿Qué tienes? Sabes perfectamente que July y yo ya no estamos juntos", exclamó furioso el hijo de Montalbán.