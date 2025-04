Cristóbal admitió engaño a July: “Lo hice por nosotros”

Cristóbal (Franco Pennano) está haciendo pasar de lo peor a July (Guadalupe Farfán) por lo que tras robarle un beso en cara de Salvador (Carlos Thornton) se vio desenmascarado por Diego (Giovanni Ciccia) quien aseguró que no había ningún problema en su memoria. Esto enloqueció a July, quien no entendía lo que había hecho su ex.