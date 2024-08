Claudio (Luis Salas) quedó asombrado de la belleza de Maximiliano (Gonzalo Revoredo) cuando llegó a la mansión Maldini de improviso. El mayordomo fue flechado por el novio de Lorena y no dudó en atenderlo de la mejor manera. "¡Ay Dios Mío! Me he muerto y no me he dado cuenta... Señora Francesca lo busca un adonis, un ángel caído del cielo, un bombón que salió de su caja", dijo visiblemente encantado.