Carlos Thornton aconsejó a July: "Salvador es buen partido"

Carlos Thornton reveló que no esperaba ser contado para regresar a Al Fondo Hay Sitio y contó cómo fue convocado nuevamente: “No me lo esperaba para nada, yo había hablado con Gigio y no habían, pues, planes definidos en esta temporada para Salvador. Y sin embargo, poco tiempo después me escriben diciendo, ‘oye, Salvador, regresa’, yo, ‘wow, qué interesante, ahora qué cómo se va a acercar Alessia”.