Benjamín torturó sin piedad a Cristóbal tras secuestrarlo

Benjamín no aguantará más estar lejos de July y se juró que no permitirá que Cristóbal se le vuelva a acercar más en su vida. Él prometerá con su vida, y dentro de su locura, que, si July no está con él, no se quedará con nadie. "Si no eres mía, no serás de nadie", se dijo con una mirada aterradora.