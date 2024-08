Culpó a Claudia Llanos (Úrsula Boza) de esta terrible desgracia que le toca pasar por la que está sufriendo realmente tras haberlo tenido por tanto tiempo bajo su control esposado a la cama clínica: “Maldita Claudia, maldita seas Claudia, por qué me tuviste encerrado, por qué me tuviste encerrado, maldita sea. Era mi oportunidad, era mi turno, yo me lo merecía”.