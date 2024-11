Antonia tildó de lo peor a Francesca frente a Diego

Macarena (María Grazia Gamarra) no tuvo más opción que contarle a Antonia que se separó de Mike (Joaquín de Orbegoso), pues ella insistía en que le diga dónde estaba el empresario. "Me divorcié", dijo y a lo que su madre la humilló frente a Alessia y Cristóbal. "Ay, Macarena, es posible que no puedas hacer nada bien. Las madres son las únicas que pueden hablar con la verdad", exclamó.