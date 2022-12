Antonia, madre de Diego Montalbán, conoció a Francesca y le hizo desaire con tremendo comentario

Doña Antonia Beltrán llegó a la casa de los Montalbán de manera sorpresiva y dejó boquiabierto a Diego, Macarena y sus nietos. La señora expresó que no pudo llegar a tiempo para el cumpleaños del chef porque se atrasó su vuelo de avión.

Francesca (Yvonne Frayssinet) fue la última en llegar a casa y quedó en shock al conocer a Antonia, la señora la miró de pies a cabeza y no tardó en emitir su primer comentario. Como la primera impresión es importante, "the queen" no dejó la valla alta al hablar con su nuera.