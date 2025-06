Antonia humilló a Perla: "Ni siquiera sabes ser madre"

Sin embargo, Antonia le recordó que aceptó de inmediato el dinero que le ofreció su difunto esposo por dejarle a su hija. "Iba a tener una vida mejor, eso fue lo que me dijeron", respondió Perla. "Eso fue lo que le contaste a Macarena, por eso que ella me odia, no me quiere ver, se me subió la presión. Estuve a punto de un infarto por su desprecio", añadió la mamá de Diego.