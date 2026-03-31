Angelita lloró al ver fotografías del recuerdo con Claudia Llanos

Angelita (Macarena Argote) cada vez se siente más confundida y tras regresar del cementerio Presbítero Maestro con el misterioso objeto que le dejó Claudia Llanos (Úrsula Boza), no dudó en curiosear por lo que encontraría. Abrió el gran álbum y vio unas tiernas fotografías de su madre desde que estaba en estado de gestación, hasta fotografías juntas compartiendo bonitos momentos.
Al recordar el pasado la niña no aguantó más y sus lágrimas comenzaron a caer, tal vez de tristeza por no tener a su madre viva o tal vez de emoción por revivir dichos pasajes de su vida.
En medio de las hojas, la protegida de Francesca (Yvonne Frayssinet) quedó algo extrañada con una fotografía de una casa de campo ¿De qué se trata?
Angelita se había dado cuenta que muchas personas conocían a su madre, y Koky (Paul Vega) tuvo que responder evadiendo todo vínculo con la popular 'mirada de tiburón'.
"(Que no sé, parece que ahora todo el mundo la conoce por aquí) Bueno, no, en verdad. Así de pasada nomás, de... De nombre, pero no...", dijo y se retiró rápidamente muy nervioso.
La web de América Televisión conversó con Macarena Argote, la actriz que da vida a Angelita, la hija de Claudia Llanos para contar detalles sobre su personaje y la posibilidad que la pequeña busque algún tipo de venganza por la muerte de su mamá, como se viene especulando en redes sociales.
"Mi personaje no es tan bueno como digamos, tengo más vibra como de Claudia. Sé que mi personaje no es la más buena de la novela porque mis intenciones de malvada o querer vengar a mi mamá siguen estando ahí y puede que traiga uno que otro problema. No creo que sea un personaje tan malo del todo y podemos ir trabajando por qué lado va mi personaje si por el lado bueno o de vengar a mi mamá", manifestó la pequeña.
También se conversó con la hija de 'la mirada de tiburón' sobre la verdadera historia sobre su origen y lo muchos seguidores se preguntan: ¿quién es el padre de la niña? La joven actriz reveló que espera que aparezca su papá en la serie para desencadenar una espectacular escena y aclaró que hasta el momento, no sabe nada sobre su padre en la ficción.
Leonardo (Marco Zunino) llegó a la mansión Maldini para estar con Angelita. La pequeña le contó que descubrió una carta que le había dejado su madre, pero que no la encontraba en su cuarto. El ex de Isabella (Karina Calmet) la ayudó a buscarla y cuando la encontró, la joven le pidió que la descifre, pues el papel todo un mensaje con palabras en clave. "¿Sabes lo que dice?", preguntó.
Poco después, Angelita se reunió con Oto (Sebastián Barreto) para contarle que su tió le reveló el secreto de la carta de su mamá. El hijo de Gladys (Kukuli Morante) quedó en shock al saber lo que contenía. "¿Solo eso? Tanta carta para que diga 'Feliz Navidad hijita'", exclamó, para luego insinuar que podía estar equivocado. "Imposible", agregó ella.