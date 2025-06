Angelita (Macarena Argote) estaba preparando unos alfajores cuando Leonardo (Marco Zunino) entró para ofrecerse como degustador. Sin embargo, la pequeña no le hizo caso y continuó cocinando. El popular 'Cosito' se dio cuenta de que su sobrina no le quería hablar y se fue. Y es que la niña se molestó porque su tío no quiso comprarle un celular para que haga sus tareas.