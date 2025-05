Angelita delató secreto de Leonardo ante Francesca

Francesca estaba caminando por su mansión cuando escuchó unos llantos que venían del jardín. La popular 'Madame' no dudó en acercarse a la parte trasera de su casa y vio a Angelita llorando sobre la tumba donde enterró el cuerpo de Claudia Llanos (Ursula Boza). "Asesina. Me quitaste a mi mamá, asesina. Mi mamá ya no está y es por tu culpa. Devuélvemela", gritó.