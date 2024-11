Anastasia sorprendió a Cristóbal al mudarse frente a la mansión

July (Guadalupe Farfán) vio a Cristóbal muy feliz en la casa de Anastasia y desató toda su furia. La joven enfermera fue desesperada hasta la habitación de Alessia tras ver tremenda escena. "No es justo. A mí se me hace muy difícil tener que superar a tu hermano porque está al frente y ahora tengo que soportar a su noviecita que vive al costado de mi casa. Ya no quiero sentir esto", exclamó.