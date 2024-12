Anastasia sorprenderá a Cristóbal con insólita propuesta (AVANCE)

Anastasia soltó un desatinado comentario de July que incomodó a Cristóbal luego de que el fotógrafo resaltara lo "peor" de su ex. "Sí, de todas tu momento más humilde, literal (Ese comentario estuvo demás) Sí, sorry sí se me escapó”, dijo la rubia y a lo que el hijo de Diego resaltó que su relación con la enfermera fue muy importante.