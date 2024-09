¿Ana Lucía traicionará a July por Cristóbal? (AVANCE)

Ana Lucía (Gia Rosalino) no perderá el tiempo para acercarse a Cristóbal (Franco Pennano) luego de su discusión con July (Guadalupe Farfán) y le pedirá que le haga una sesión de fotos privada. Lo que no imaginará el fotógrafo es el malvado plan de la modelo. "Qué tonta July, no serás famoso, pero eres un fotógrafo increíble", exclamará para encantarlo.