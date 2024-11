Ana Lucía estalló de celos con Cristóbal por Anastasia: "Te odio"

"Los amigos no se besan en la boca. Cristóbal Montalbán, si solo esto piensas de nosotros, me voy y me pierdes ahora mismo para siempre", exclamó la influencer sin imaginar que el hijo de Diego la botaría de su fiesta. "Cris, te lo advierto, con esta actitud solo estás haciendo que me enfurezca más. Te voy a dar una última oportunidad, pero solo si me abres esa puerta antes de que cuente tres", agregó.