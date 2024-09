En otro momento de la entrevista, Gia Rosalino aseguró que Ana Lucía llegó a Al fondo hay sitio para quedarse por bastante tiempo y si no logra enamorar a Cristóbal, no descarta conquistar a otro hombre. "Si no se queda con Cristóbal, se quedará con otro que por ahí le convenga. Ana Lucía ha llegado a revolotear todo", sentenció.