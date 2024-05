Alessia y July se vengaron de Laia de la peor manera

Laia no pudo evitar burlarse de July al enterarse que ella rompió en llanto al ver el beso entre ella y Cristóbal (Franco Pennano). La chef española no paró de reírse porque sabe que la prima de Jimmy se molestó con Montalbán y espera que ambos terminen su relación. "Ya sembré la duda y eso es todo lo que me interesa", dijo.