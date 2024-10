Alessia se impresionó con Salvador al escucharlo cantar

Alessia (Karime Scander) no imaginó que Salvador (Carlos Thornton) tenía un talento oculto. La joven chef quedó asombrada con la voz de su asistente de cocina, quien estaba entonando una canción de ópera mientras preparaba un platillo. La hija de Diego comenzó a aplaudirlo y lo felicitó. "Sigue, no te cortes (No, qué roche) Cantas bien y a mi papá también le encanta la ópera", acotó.