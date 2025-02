Alessia renunció al restaurante en China: "No puedo con esto"

Alessia (Karime Scander) decidió renunciar al restaurante donde estuvo trabajando tan solo unos días en China. La joven no pudo tolerar una crítica más del chef a cargo y prefirió dejar los servicios. "Has mejorado mucho, pero esta salsa no te salió bien, tienes que hacerlo con más dedicación, no puedes cometer el mismo error", le dijeron a la hija de Diego.