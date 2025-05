Alessia reclamó a Cristóbal por venganza contra July con Lucero

Alessia (Karime Scander) fue hasta la casa de Cristóbal (Franco Pennano) para reclamarle por enamorar a Lucero (Daniela Olaya) como venganza hacia July (Guadalupe Farfán). "¿Por qué eres tan patán? Si te comportaras como un hombre decente no tendría que hacerlo (meterme en tu vida) Me preocupó por ti, idiota. No solo acosas a July, sino que no te interesa en herir a una inocente con tal de salirte con la tuya", expresó.