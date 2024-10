Alessia reclamó a Ana Lucía por besar a Cristóbal: Aléjate"

La rubia agregó que July y su hermano tienen aún un sentimiento muy fuerte, que difícilmente podría romperse: “Cris me había dicho que habían terminado, por eso yo me atreví a darle ese beso (Sí, eso es verdad y no hay nada de malo en eso, pero el punto es que Cristóbal y July todavía se aman) ¿Aún no la supera? (No, para nada y yo no crea que un amor tan fuerte y puro como el de ellos desaparezca así de la nada) Entiendo”.