Luego de entrenar arduamente en el gimnasio, July (Guadalupe Farfán) le confesó a Alessia (Karime Scander) que no sabía qué hacer con su situación con Cristóbal (Franco Pennano) luego de enterarse de que almorzó con Laia (Alex Béjar). La joven chef no dudó en darle un contundente consejo para que no demuestre sus inseguridades ante su hermano.