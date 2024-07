Alessia humilló a Laia: "Cristóbal te usa como plato de segunda"

"No vuelvas a poner un pie a mi cuarto, ¿entendiste? Si fuera por mí no entrarías a esta casa, pero el tonto de mi hermano todavía te necesita como plato de segunda. Es la verdad y lo sabes", le increpó Alessia a la chef española, quien se quedó sin palabras por los duros calificativos y le pidió a Cristóbal no volver a reunirse en la casa Maldini.