Alessia expresó su odio contra Anastasia

La joven chef siguió despotricando contra Anastasia: “¿Y yo qué le voy a decir? (Que es una frívola, que es una muñeca de plástico) No me corresponde meterme en la vida de Cristóbal, Alessia (Pero es que a mí no me va a escuchar, menos ahora que está molesto conmigo por ser amiga de July)”.