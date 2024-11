Alessia estalló en llanto: "Estoy harta que hablen de mí"

Cristóbal no supo qué decir y solo le pidió perdón por alzarle la voz. Asimismo, no dudó en sentarse a su costado para consolarla y cambió de tema para que ya no siga llorando. "Yo, en verdad, venía a decirte que no quería celebrar mi cumpleaños, pero veo que tú tampoco. A mí nunca me gustó mi cumpleaños, pero lo soportaba porque la celebrábamos juntos", señaló.