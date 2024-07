Alessia estalló de celos por la nueva ‘amiga’ de Maripaz

Maripaz les deseó lo mejor en su supuesta relación sentimental tanto a Valentino (Gabriela Meneses) como a Magy. "No, me siento feliz por ti. Para eso están los amigos. Maggie, no te preocupes, es todo tuyo. Es más, les deseo toda la felicidad del mundo. Se ve que son una linda pareja", respondió dejando a su ex enamorado muy sorprendido por su forma de reaccionar.