“Alessia está saliendo con otro”: July alteró a Jimmy

“¿Quiénes son esos chicos? (Sus compañeritos de clase) Pero son todos hombres (Si ¿cuál es el problema?) ¿Problema? Problema, no hay problema, no pasa nada si es que Alessia es la única chica en un salón lleno de compañeros hombres, no pasa nada ¿no? (Muy bien primo, esa es la actitud)”, mencionó.