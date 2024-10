Macarena no pudo contener las lágrimas al contar que su matrimonio con el empresario llegó a su fin para siempre. "Las cosas no salieron como esperaba. Estábamos muy felices juntos, de convivir, pero el amor se extinguió y aunque nos casamos con mucha ilusión, tal vez no lo hicimos con el suficiente amor... la última etapa de nuestra relación nos tratamos más como amigos y no como una pareja", confesó.