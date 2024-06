Alessia buscará el perdón de 'La señora Li' ¿para regresar al chifa? (AVANCE)

Jane Yogi es el nombre real de la artista que se ha incorporado al elenco de AFHS. Ha dedicado su carrera al mundo del arte participando en varios proyectos donde ha demostrado su talento para la actuación. Es tiritera por excelencia y cuenta con su propio negocio de comida. "Me dijeron que haga el papel de una china. Me presenté, vieron mi Instagram y me dijeron que les gustaba mi perfil", contó.