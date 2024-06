Alessia alentó a July a seguir amando a Cristóbal: "No es el fin"

July (Guadalupe Farfán) está destrozada por terminar con Cristóbal y Alessia (Karime Scander) no dudó en consolarla. La enfermera le pidió perdón por poner a su familia en peligro y la chef le dejó en claro que no fue su culpa. Asimismo, le aseguró que muy pronto podrá regresar con su hermano, pues su amor seguirá intacto. "No es el fin de su historia, una vez que pase el peligro van a estar juntos", dijo.