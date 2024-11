Alessia aclaró a Salvador tras beso: "Solo compañeros de trabajo"

Macarena (María Grazia Gamarra) descubrió que Xavi (David Villanueva) había fingido ser 'Javier Sánchez' desde que entró a la clase de arte y desató su furia. "Tú sabías que era la hija de Antonia, la mujer de la que te quisiste aprovechar, pero claro no te importo. Aun así me hiciste tu siguiente víctima de estafa. Eres un miserable. No me hables", expresó decepcionada.