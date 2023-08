Mike llora al hablar de Macarena: "Nunca me vio como su esposo"

Pese a su súplica, Mike le aseguró que no hay marcha atrás. "No hay futuro. Ella no sabe valorar todas las cosas que he hecho por ella. Yo solo sé hacer las cosas de la manera correcta. Di todo y si ella no lo valora, es mejor que no estemos juntos. Ella nunca me vio como su esposo. Compré un departamento y nunca vi en ella la ilusión de una novia", acotó entre lágrimas.