¿Por qué Monserrat y Tito no se quedaron juntos en AFHS?

Los fans de Al fondo hay sitio quedaron sorprendidos al ver que Monserrat (Melania Urbina) se quedó finalmente con Mike (Joaquín de Orbegoso), pues mucho de ellos pensaron que iba a retomar su relación con Tito (Laszlo Kovacs). ¿Qué pasó?

[Al Fondo Hay Sitio: Monserrat y Mike terminaron enamorados]

Durante sus últimas escenas, la web de América entrevistó a Melania Urbina, quien nos confesó si se mostró conforme con el final de su personaje.

[Conoce a una de las actrices más aplicadas de Al fondo hay sitio]

"Sé que va a terminar con Mike y es lindo, no?. Me han sorprendido mis compañeros guionistas, quienes han hecho un regalito final a Monserrat haciendo que se enamore en los últimos capítulos y que termine con alguien que no esperaba", expresó la actriz.

Sobre "Monserrat" y "Tito", Melania Urbina agradeció a los guionistas de que no hayan hecho que ambos terminen con pareja.

[Monserrat le dio fuerte cachetada a Tito por sinvergüenza]

"Les agradezco mucho que no me hayan hecho terminar con Tito. Porque si bien trabajar con Laszlo es mostro hubo mucha química y disfruté mucho la relación que hubo entre Tito y Monserrat, Tito se portó muy mal con ella, le sacó la vuelta y después la trató mal, estaba preocupada que me hicieran que lo perdone o que vaya detrás de él, felizmente, no", explicó la bella actriz.

En ese sentido, Melania confesó que "Mike" cumple con el prototito de hombre que "Monserrat" siempre soñaba.

[Los bloopers de las escenas finales de Al fondo hay sitio]