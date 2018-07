Al fondo hay sitio: Los Gonzales acabaron en una choza tras perder su casa

En el capítulo final de Al fondo hay sitio, los Gonzales no tuvieron más opción que irse a vivir a una choza, después que Miguel Ignacio (Sergio Galliani) demolió su casa en Las Lomas. En el Petito, todos fueron juntos a su nuevo hogar.

Charito (Mónica Sánchez), Teresita, Pepe, Tito, don Gilberto, Bertha, don Alejo, Jaimito y hasta el pequeño Richard Junior conocieron su nueva casa, levantada con esteras y palos, y con solo dos habitaciones, ya que el comedor, la sala y hasta la bodeguita de don Gil estaban en un solo ambiente.

Teresita (Magdyel Ugaz) 'sufrió' por no tener intimidad en su nueva casa, ya que Jaimito estuvo a punto de verla en una situación bastante incómoda. Mientras estaban juntos, sorpresivamente llegó Susú (Daniela Sarfati) con pelotas, pero ella no sabía que estaba visitando a los Gonzales y tuvo que irse porque no aceptó tomar unas 'chelas' con Pepe y Tito.

Quien sí compartió con los Gonzales, pese a que prácticamente se quedaron sin nada, fue Rafaella (Bárbara Cayo), mientras que El Félix (Carlos Solano) llegó para trabajar como vigilante. Pese a que la familia no podía pagarle, él le dijo a Teresa que estar junto a ella y Richard Junior era lo mejor que podía pasarle.

Pese a que perdieron la casa, los Gonzales se mantuvieron juntos en este difícil momento y fueron felices al ver a Nelly Francesca totalmente recuperada. La pequeña llegó junto a Grace y Nicolás.

