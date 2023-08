Los Gonzáles irrumpieron en la casa Maldini para salvar a Clarita

Los Gonzales no creyeron en las palabras de los Maldini - Montalbán; sin embargo, la repartidora de comida no tuvo más opción que contar la verdad. "Yo no la hago trabajar, es que se me escapa y ya le he dicho que no trabaje, pero es la única vida que conoce y yo estoy tratando de cambiar eso", señaló Patty muy apenada.