Al Fondo Hay Sitio: Elenco se reunió para ver el estreno de la nueva temporada

"Superó todas mis expectativas, he llorado, he reído, me parece maravilloso este primer capítulo y no sabes todas las cosas que van a pasar, gracias público, gracias a todos los que nos están siguiendo, que premio para todos que el público podrá distraerse con una serie tan cuidada, tan bonita que hemos hecho con tanto esfuerzo y dedicación", fueron las palabras de Yvonnne Frayssinet, la popular Francesca Maldini en la serie.