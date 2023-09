Dalila reveló que Charo está viva gracias a ella: “Somos hermanas de sangre”

La mamá de Jimmy no toleró que se "burle" de ella, pero Dalila aclaró que lo que decía era verdad, pues fue ella quien dio su sangre para que se salvara tras su fuerte accidente. "Charo, es cierto, somos hermanas de sangre. Familia, fui yo quien le donó la sangre a Charito para salvarla (...) No me estoy burlando, te juro por mi hija que está aquí presente, que compartimos el mismo tipo de sangre".