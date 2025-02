AFHS en China: Así fue la despedida de actores en el aeropuerto

En el último capítulo, Alessia lloró desconsoladamente mientras viajaba a China, al aceptar un trabajo al otro lado del mundo, a pesar de que Jimmy le rogará por teléfono para que no se vaya y no lo dejará solo. Lamentablemente, ya era demasiado tarde, ya que no pudo bajarse del avión, por lo que la joven chef quedo destruida y rompió en llanto durante su vuelo.