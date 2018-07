Yaco Eskenazi: "Siento que Yahaira Plasencia no es humilde"

Al Aire realizó un enlace con Luis 'Cuto' Guadalupe y Yaco Eskenazi se dio cuenta que al exfutbolista no le gusta la actitud de Yahaira Plasencia. "No tiene una personalidad con la que tú congracies, que también es mi caso, te lo digo, la verdad", dijo el panelista.

[Luis 'Cuto' Guadalupe: Yahaira Plasencia es cero humildad]

"No es cargamontón, pero no me gusta las actitudes que ha tenido últimamente", agregó Yaco Eskenazi, quien además precisó qué opinión tiene de la cantante cuando 'Cuto' Guadalupe afirmó que es 'cero humildad'.

[Tula Rodríguez: "Actitud de Yahaira Plasencia deja mucho que desear"]

"Eso es lo que yo también percibo, no es un cargamontón, siento que no es humilde, siento que tiene una soberbia que no le va a hacer bien a la larga", declaró el panelista sobre Yahaira Plasencia.

No te pierdas ningún episodio de Al Aire en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!